La vicinanza di Ambrosini a Sheva: "In un momento così surreale e drammatico vorrei abbracciare te e i tuoi connazionali"

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha voluto far sentire la sua vicinanza al popolo ucraino e al suo grande amico Andriy Shevchenko con questo post su Instagram: "In un momento così surreale e drammatico, in cui il concetto di IMPOSSIBILE (che accada) ha purtroppo perso totalmente il suo significato ,vorrei abbracciare te .. e tutti i tuoi connazionali".