Lantignotti su Cutrone: "Io lo terrei. Ha una media gol importante e San Siro non gli pesa"

L'ex rossonero Christian Lantignotti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha rilasciato queste parole su André Silva e su Cutrone: "André Silva ha delle ottime qualità, ma fare l'attaccante al Milan a San Siro non è facile. Si intravedevano delle buone qualità, ma per fare l'attaccante al Milan devi essere già strutturato e pronto in tutto e per tutto. Cutrone? Io lo terrei. E' un ragazzo che scalpita e che ha dimostrato sempre grande personalità e grande spirito di appartenenza. Ha una media gol importante e San Siro non gli pesa".