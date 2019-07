Ultimi dettagli per il passaggio al Lecce di Luca Rossettini e Gianluca Lapadula. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore firmerà oggi mentre in questo momento il direttore sportivo giallorosso Mauro Meluso sta limando gli ultimi dettagli con l'attaccante che arriverà dal Genoa in prestito con diritto di riscatto.