Lazio, rebus Inzaghi: c'è Gattuso tra i nomi per l'eventuale sostituzione

Claudio Lotito dà precedenza a Simone Inzaghi, ma vuole ben presto capire se andare avanti con l'attuale allenatore. Intanto il presidente della Lazio si guarda intorno, sul taccuino ci sono Marco Giampaolo e Sinisa Mihajlovic che già piacciono ad altri club. Il tecnico della Sampdoria sembra in pole per il Milan ma interessa anche alla Roma, il serbo è reduce da un'ottima avventura a Bologna e non ha bisogno di presentazioni visti i suoi trascorsi da calciatore con la maglia della Lazio.

C'è anche Gattuso. L'ex mister del Milan piace a Claudio Lotito, che ha apprezzato il modo in cui Gattuso ha salutato i rossoneri senza badare al corrispettivo economico per i saluti. Un papabile è Rolando Maran, da poco blindato dal Cagliari. E' libero Stefano Pioli, tra i profili esteri è apprezzato l'altro ex Sergio Conceição.