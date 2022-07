Lazio, Romagnoli: "Arrivare qui l'emozione più grande della mia vita. Nesta il più forte di sempre"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli, nuovo difensore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste delle emozioni provate per l'approdo nel club del suo cuore: "Credo si sia realizzato il mio sogno di quando ero bambino, che non volevo giocare in Serie A ma nella Lazio. Mia nonna, a cui ero molto legato, tifava Lazio. Così come mio papà".

L'arrivo nel club del suo cuore: "Penso sia stata l'emozione più grande della mia vita, sicuramente sportiva ma della vita in generale. Indossare questa maglia per me vuol dire coronare quello che sognavo da bambino".

Il tifo per la Lazio: "Credo che non ci sia nulla di male a manifestare la propria fede. Anche se uno ha giocato per tanti anni in una squadra, se porta rispetto e dà il proprio meglio alla squadra per cui sta giocando, può dichiarare tranquillamente quella per cui tifa. Come feci io diversi anni fa".

L'addio alla Roma: "Andare via dalla Roma per me è stato un passo molto importante perché andavo in un grande club come il Milan e mi sono sentito libero di esprimere per chi tifo. Quella maglia è stata una delle più belle di sempre fatte dalla Lazio, secondo me. Giustamente volevo ricordare quel momento".

Il numero di maglia: "Diciamo che la 13 me la porto dietro da tanti anni. Io penso che Nesta sia stato il più forte difensore di tutti i tempi, nessuno sarà mai come lui per quello che ha rappresentato alla Lazio e al Milan. È un qualcosa di irripetibile".

Il Milan e Nesta: "Il dispiacere è che ce lo siamo goduti poco. Avrebbe potuto darci qualche altra gioia con quella squadra, resta la felicità di averlo vissuto in quegli anni. Io ho conosciuto personalmente Alessandro Nesta, tramite amici e l'ho rivisto al Milan lo scorso anno. In questi giorni non ho sentito nessuno, solo i miei amici e la mia famiglia. Ho cercato di isolarmi, di stare tranquillo e di chiudere la trattativa"