Lecce, Gabriel verso la sfida col Milan: "Siamo pronti"

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Gabriel ha parlato del suo Lecce in vista della gara di campionato contro il Milan: "All’inizio non è stato facile - ha dichiarato in merito alla ripresa degli allenamenti - ma dopo qualche giorno siamo tornati alla normalità ed al meccanismo che avevamo prima. Stiamo bene e siamo concentrati per giocare al meglio questa nuova ripresa del torneo. Da settimane lavoriamo in maniera costante. Siamo pronti. Lecce è la prima piazza che mi ha dato l’opportunità di giocare la serie A da protagonista. Mi trovo molto bene in squadra e la città è fantastica. Io e la mia famiglia ci siamo integrati alla perfezione. Grazie a Dio ho fatto questa importante scelta, sono felice e fortunato".