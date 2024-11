Lecce, il nome in pole per sostituire Gotti è quello dell'ex Milan Giampaolo

vedi letture

La seconda panchina a saltare in questa Serie A dopo quella di Daniele De Rossi con la Roma è quella di Luca Gotti: questa mattina il Lecce ha comunicato che le strade si sono separate dopo l'1 a 1 rimediato dai giallorossi contro l'Empoli ieri sera.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, in pole per sostituirlo al momento c'è il nome di Marco Giampaolo, ex tecnico di Milan e Sampdoria - fra le altre. Sullo sfondo anche Igor Tudor. Per Giampaolo l'ultima esperienza in panchina risale proprio a quella in blucerchiato: subentrato in corsa a gennaio ha centrato la salvezza nel finale di stagione 2021/22 dopo aver raccolto la squadra al sedicesimo posto, per poi separarsi dai blucerchiati all'ottava giornata della stagione successiva.