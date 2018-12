Legrottaglie: "Il Milan è nella giusta posizione di classifica"

“Bologna-Milan è importantissima per entrambe. I rossoneri hanno classifica e calendario dalla loro. Possono staccare punti di vantaggio verso i propri rivali. Al di là della crisi in Europa, il Milan è nella giusta posizione di classifica”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex della partita in scena questa sera tra Bologna e Milan, Nicola Legrottaglie.

A Bologna Inzaghi traballa.

“Nel calcio gli allenatori non possono fare miracoli. Il Bologna guardando l’inizio della stagione era tra le candidate alla retrocessione insieme alle altre squadre che si giocano la salvezza. La classifica del Bologna rispecchia le potenzialità della squadra. Inzaghi sta cercando di trarre il massimo da quello che ha. Mandare via Inzaghi ora non cambierebbe la situazione al Bologna. Bisogna aspettare che il lavoro dia i suoi frutti”.