Legrottaglie: "Il Milan ha tutto per vincere lo scudetto"

“La Juve è sempre una grande squadra, anche se il Milan a livello psicofisico ha qualcosa in più. Nella partita secca i rossoneri potrebbero avere qualche vantaggio”. Così a Tuttomercatoweb il doppio ex di Milan e Juventus, Nicola Legrottaglie.

Scudetto: il Milan può vincerlo?

“Tutti continuavano a dire ‘prima o poi molla’. E invece il Milan continua, non molla. Ha tutto per vincere lo Scudetto, se la gioca con l’Inter. A meno che la Juve non torni a vincerle tutte”.