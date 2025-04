Lione, non c'è pace per Fonseca: problemi con Matic, i senatori criticano le scelte

Momento abbastanza delicato per Paulo Fonseca. Non è bastata la maxi squalifica dopo aver aggredito un arbitro in Ligue 1, l'ex Milan ora avrebbe problemi con lo spogliatoio, in particolar modo con Nemanja Matic. Secondo quanto riportato da Le Progres, l'atmosfera all'interno dello spogliatoio è tutt'altro che distesa: Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso sarebbero insoddisfatti della scelta di Fonseca di affidare le redini della squadra a giovani come Cherki o Niakhaté.

Ma i problemi sarebbero emersi anche con l'ex centrocampista della Roma Matic (in passato ha lasciato tra le polemiche anche lo spogliatoio giallorosso). Diversi problemi sono emersi dopo l'incredibile rimonta del Manchester United in Europa League che ha di fatto eliminato i francesi dalla competizione europea: il serbo e il tecnico non stanno vivendo un periodo sereno, i rapporti infatti si sarebbero deteriorati col passare dei giorni. Inoltre l'infortunio all'anca sembra essere una scelta tecnica e non una condizione fisica.

Difficile dunque vederlo ancora al Lione, ma tutto dipenderà anche dal futuro dell'ex Milan. La dirigenza ha ancora fiducia nel portoghese nonostante la sua lunga sospensione, ma tutto dipenderà dalla gestione dello spogliatoio: è chiaro il risultato finale in Ligue 1 sarà influente per capire quali saranno le sorti della panchina. Al momento però Fonseca sembra avere parecchi problemi anche alla guida del Lione.