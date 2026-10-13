Lipsia, Nkunku dopo la tripletta all'Eintracht Francoforte"Sapevo di dover lavorare sui miei problemi fisici e l'ho fatto durante la sosta per le nazionali"

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Christopher Nkunku ha iniziato bene la sua seconda avventura al Lispia ed è reduce dalla tripletta segnata all'Eintracht Francoforte

Dopo le due stagioni complicate al Milan, durante l'ultimo mercato estivo Christopher Nkunku è tornato al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Il francese ha iniziato bene la stagione con quattro gol segnati, tre dei quali qualche giorno fa nel match contro l'Eintracht Francoforte. Dopo la tripletta, l'ex rossonero ha dichiarato: "Bisogna farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sono felice di aver segnato tre gol. Sapevo di dover lavorare sui miei problemi fisici e l'ho fatto durante la sosta per le nazionali" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Nelle scorse settimane, parlando del suo addio al Milan, Nkunku aveva spiegato: "Il calcio italiano era diverso da quello a cui ero abituato. Volevo tornare a giocare il calcio che amo e l'allenatore mi ha garantito questa possibilità. Mi sento molto bene e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Non ho capito il comportamento del Milan e ne sono rimasto sorpreso, ma auguro comunque al club una buona stagione".