Lo United piomba su Tonali: è l'obiettivo principale per l'estate

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Tante volte, da quando ha lasciato il Milan e da quando è tornato dalla squalifica per calcioscommesse, si è parlato di un possibile ritorno di Sandro Tonali in Italia. Al momento, però, sembra impossibile: il centrocampista azzurro si è ambientato alla grande al Newcastle e oggi è uno dei migliori giocatori della squadra di Eddie Howe, riconosciuto come leader dai compagni come pure dai tifosi. Il suo rendimento e la sua personalità hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino, rendendolo di fatto inaccessibile per qualsiasi club della nostra Serie A.

Per questo per cercare pretendenti di Sandro Tonali bisogna continuare a guardare al di là dello stretto della Manica, in Premier League. Non è un caso che il The Sun in queste ultime ore abbia riportato di un vivo interesse del Manchester United per il centrocampista classe 2000: i Red Devils stanno facendo una stagione quantomento dignitosa e vorrebbero rinforzarsi adeguatamente nel caso di ritorno alle competizioni europei. In mezzo al campo Tonali è il primo nome della lista, anche se ce ne sono molti altri: Anderson, Wharton, Scott e Baleba su tutti.