Locatelli: "Al Milan dalle stelle alle stalle, una batosta quando mi hanno comunicato che non credevano più in me"

Manuel Locatelli, ex centrocampista rossonero, ha parlato in una diretta Instagram sul profilo del Sassuolo. Il giovane mediano ha parlato della sua avventura in rossonero: "La mia esperienza al Milan è stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle, ho vissuto il primo periodo in cui giocavo in cui ero considerato una star che non ero. Questo mi ha condizionato nel prosieguo della stagione e di quella successiva, ho vissuto momenti indimenticabili invece l'anno successivo ho vissuto un po' nel buio, ho sofferto molto anche per colpe mie. La batosta più grande l'ho subita quando la società mi ha comunicato che non credeva in me, ho dovuto prendere un'altra decisione ed è stata la più giusta".