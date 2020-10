Locatelli: "Mercato? Felice di rimanere al Sassuolo”

Il Sassuolo vince contro il Crotone seppellendo i rossoblu sotto quattro reti volando in testa alla classifica con 7 punti. A parlare del match, a fine partita, è stato Manuel Locatelli, ex-Milan, che ai microfoni di Sky Sport ha affrontato anche di mercato: "L'interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più. Sono già passato ad avere responsabilità sui giornali ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un'altra consapevolezza. Sono felice di rimanere a Sassuolo per il mister e perchè possiamo fare una grande annata"