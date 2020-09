Locatelli: "Milan? Nessun rimpianto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che in passato ha vestito la maglia del Milan, ha parlato così oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana: "Se ho qualche rimpianto di come sono andate le cose al Milan? Nessun rimpianto, le cose dovevano andare così e oggi sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere" riporta tuttomercatoweb.com.