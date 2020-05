Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: " I suoi pensieri sono tanti, è stanco di mente e il fisico non è in un momento particolarmente bello. E' sempre stato indeciso e questo ha pesato molto. Se vuole restare al Milan lo deve dire, non c'è bisogno di tirare la corda".