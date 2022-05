Lotta Scudetto, Seedorf: "Inter favorita dall'inizio, ma ora il Milan è alla pari"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"A inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto al passato, con più squadre in corsa per titolo". L'equilibrio di questa Serie A non sorprende Clarence Seedorf, che in un'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport ha analizzato così la volata finale per lo Scudetto: "Fin dall’inizio l’Inter è sempre stata indicata come la favorita perché ha la rosa più competitiva ed è campione d’Italia. Ora però il Milan è alla pari dei nerazzurri, in una posizione ottima per vincere lo scudetto dopo tanti anni. Questo duello è positivo per lo spettacolo: in Spagna, Germania e Francia è tutto deciso da settimane, mentre in Italia ci divertiamo ancora".