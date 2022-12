M.Simone: "Giroud? È bello vederlo giocare. Segnerà ancora"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud: "È bello vederlo giocare, muoversi, seguirlo negli spostamenti. Mi sono un po’ emozionato quando hanno detto che segna come me. Vabbè, sono paragoni. Ma sono belli. A questo punto sono autorizzato a dire che io segnavo come Olivier. Bene, bene. Segnerà ancora. Adesso torna, riprende e dimentica subito l’amarezza della finale contro l’Argentina".