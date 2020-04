M. Simone: "Rangnick? Prima il Milan deve chiarire il ruolo di Maldini"

In merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, l'ex rossonero Marco Simone ha spiegato durante la diretta Instagram con Carlo Pellegatti: "Non ho dubbi sul fatto che sia un ottimo manager, ho dubbi sul funzionamento sportivo del tedesco la cui posizione potrebbe entrare in conflitto con quella Maldini, che io spero possa restare al Milan. La prima cosa da fare è chiarire il ruolo di Paolo e nel caso capire come possa lavorare con un manager come Rangnick. Va chiarita questa cosa, altrimenti vedo altri problemi nel futuro. Se i due non possono lavorare insieme, il club deve fare una scelta".