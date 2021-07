Maiorino: "Gigio-PSG? Se ha scelto Parigi avrà avuto le sue ragioni per farlo e il Milan per lasciarlo andare"

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan, ha commentato così il trasferimento di Gigio Donnarumma al PSG: "Ha confermato di essere tra i migliori al mondo. E' determinato, mentalmente. La sua forza mentale, oltre che le capacità tecnica, è fondamentale: per la sua giovane età e per le sue qualità, diventerà il numero uno al mondo. Parigi scelta giusta o no per la carriera? Difficile rispondere, dovrei sapere i margini e i dettagli della trattativa del Milan per dare una risposta. Se ha scelto Parigi avrà avuto le sue ragioni per farlo e il Milan per lasciarlo andare".