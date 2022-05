Maldera su Pioli: "Si vede il suo lavoro, ha dato una mentalità internazionale al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Tuttosport, l'ex tattico rossonero Andrea Maldera ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "Adesso è facile parlare bene di lui. Oggi si vede il suo lavoro, ma le prestazioni del Milan arrivano da lontano. Merito anche della società, che ha scelto giocatori funzionali e non da prima pagina. Il tecnico ha dato una mentalità internazionale, nonostante in Europa il Diavolo abbia fatto un po’ di fatica. I rossoneri provano sempre a dominare la partita, in entrambe le fasi. La svolta per me c’è stata in quella di non possesso, con la squadra che pressa alta e accetta dietro la parità numerica. Hanno avuto coraggio, dimostrando di credere in qualcosa".