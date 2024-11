Maldini nel mirino delle big, ma il Monza ha già deciso: non andrà via a gennaio

In questa prima parte di stagione Daniel Maldini si sta consacrando con la maglia del Monza. Certo, potrebbe segnare ancor di più per essere maggiormente decisivo, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate, tant'è che l'ex trequartista del Milan si è guadagnato anche per due volte - le prime due volte - la chiamata di Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale.

Ma non è solo il commissario tecnico a osservare interessato Maldini. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, diverse big lo tengono sott'occhio. Dall'Inter all'Atalanta, passando per la Juventus e soprattutto per la Fiorentina, probabilmente il club più interessato ad accaparrarsi in futuro il cartellino del classe 2001.

Le clausole da 12 e 15 milioni (per l'Italia e per l'estero) non sono valide per gennaio e il Monza non ha intenzione di ascoltare offerte per la stagione in corso. Maldini è un riferimento per la squadra di Nesta, anche se un numero maggiore di gol potrebbe renderlo ancora più decisivo. L'obiettivo di Maldini è chiudere la stagione con una cifra doppia tra gol e assist.