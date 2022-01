Mancini: "Balotelli non mi ha promesso assolutamente nulla. E io nulla ho promesso a lui"

Cosa ti ha promesso Balotelli? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che prima dell'inizio dello stage della durata di tre giorni ha risposto così: "Assolutamente nulla. E' stato chiamato, così come gli altri. Siamo curiosi di rivederlo dopo un po' di tempo: va valutato in allenamento e va visto dal vivo per capire. Non mi deve promettere nulla, come io non devo promettere nulla a lui. Credo sia felice di essere qui e lo valuterò, tutto qui. E' l'unico modo per poter vedere lui e gli altri".