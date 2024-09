Maniero sul Milan: "Fonseca? Diamogli un po' di tempo"

“Fonseca a rischio? In Italia è così. Quando non vengono i risultati i primi a pagare sono gli allenatori. Se non dovesse vincere oggi contro il Venezia non so come andrebbe a finire”. Così a TuttoMercatoWeb.com il doppio ex di Milan e Venezia, Filippo Maniero.

Oggi per il Milan e importante fare risultato.

“Probabilmente già da oggi ricomincerà ad essere il Milan che si conosceva. Diamo un po’ di tempo a questo allenatore”.

E il Venezia?

“La classica neopromossa. Sarà difficile mantenere la categoria ma penso sia così anche per il Como e il Parma. Dovrà lottare con quattro-cinque squadre per non retrocedere”.

È un anno importante per Pohjanpalo.

“L’anno scorso l’ho visto diverse volte giocare in Serie B e faceva la differenza. Quest’anno sarà tutto più difficile. Però se la squadra gioca in un certo modo anche lui può fare bene”.