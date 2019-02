Marra: "Il mio licenziamento non fu una scelta spontanea di Montella, l'ordine partì dai dirigenti di allora"

Emanuele Marra, ex preparatore atletico rossonero con Montella in panchina, ha parlato così a gazzetta.it del suo licenziamento: "Non fu una scelta spontanea di Vincenzo, fu costretto a farlo, perché o mandava via me o andavamo via tutti. L’ordine partì dall’alto, dai dirigenti di allora (Fassone e Mirabelli, ndr). Per quanto riguarda Gattuso e Montella posso dire che ho idee diverse rispetto all’attuale allenatore del Milan. Sostengo che lavorare con grande intensità col pallone tra i piedi dà almeno gli stessi frutti del lavoro a secco. Fu messo in discussione il mio metodo per colpire soprattutto Montella. Si disse che avevamo eliminato la carne dal menu dei giocatori: falso. Ho rispetto per i vegani, ma io non lo sono, ritengo che gli atleti possano mangiare la carne, ma non a pranzo e a cena. In quel momento, però, faceva comodo diffondere messaggi di questo tipo".