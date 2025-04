Mastour: "Cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, che emozione seguire questi colori. Futuro? Ho delle proposte, sto valutando la migliore"

vedi letture

Hachim Mastour, ex calciatore del Milan è presente oggi all'Arena Civica di Milano per assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Cagliari. Queste le parole dell'ex talento rossonero, oggi in cerca di un'opportunità nel calcio che conta:

Sul Milan e i ricordi in rossonero

"Provo sempre grande emozione quando vedo questi colori, rivivo i miei passi al Milan e nel settore giovanile. Sono sempre bei momenti e che ricordo con grande piacere, ovviamente oggi tifo per il Milan. Brocchi? E' qui, poi lo vado a salutare però lui è stato un allenatore molto importante per me, quasi fondamentale per il mio percorso in rossonero".

Il futuro e le nuove occasioni

"Stiamo capendo quale opportunità sia la migliore per me, insieme al mio agente ascolteremo le varie richieste che ho. Nella mia testa c'è tante voglia di allenarsi e crescere per poter ancora dire la mia, valuteremo e vedremo ma sono molto carico e confido sempre in me stesso".