Mastour non si arrende: "Il mio sogno è impormi in Italia"

"Il mio sogno è impormi in Italia. Avevo richieste da Emirati ed Europa ma volevo tornare a casa". Parla così ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Hachim Mastour, ex calciatore del Milan 12 anni fa e adesso senza squadra. "Io sento di valere una realtà che crede in me, un allenatore che veda il mio potenziale e lo esalti - ha raccontato -. Mi basta questo".

"Se avevo paura? Al tempo no, zero paura - ha continuato il ragazzo -. Mi allenavo con Kakà, Robinho, Mexes, De Jong. Ho vissuto anche Allegri e Ibrahimovic ma io venivo dal settore giovanile, avevo un mio stile di gioco e lo portavo anche in prima squadra. Dribblare con un tunnel o un sombrero poteva dare fastidio, ma non capivo che sarebbe stato meglio non farlo".

"Gattuso? Mi capiva, voleva da me il meglio, ha cercato di farmi giocare ma non è andata bene. Io ero anche penalizzato perché avevo Mino Raiola come agente e la dirigenza di quel Milan aveva problemi con lui - ha concluso Mastour -. Mi è stato chiesto di cambiare procuratore, così avrei rinnovato più facilmente, ma non mi andava di lasciarlo. In questo mondo, a volte è complicato".