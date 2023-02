Mati Fernandez dice basta: l'ex Fiorentina e Milan si ritira dal calcio giocato a 36 anni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Fernandez dice basta, appende le scarpette al chiodo. Il cileno si ritira dal calcio professionistico a 36 anni, come annunciato da lui stesso sulle sue pagine social. In carriera ha giocato in Serie A con la Fiorentina dal 2012 al 2016 e nei mesi successivi con il Milan. Si ricordano, tra le altre cose, anche i suoi trascorsi tra Sporting, Villarreal e nazionale cilena.