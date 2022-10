Matri: "Grande reazione del Milan dopo l'1-1 dell'Empoli. Pioli non fa mai pesare le assenze"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha commentato così la vittoria del Milan di Pioli contro l'Empoli ai microfoni di DAZN: "Il Milan ha avuto diverse occasioni, ma non ha segnato. E per poco non la pareggi. La reazione c'è stata subito. Pioli è bravo a non far pesare le assenze, tutti si sentono importanti".