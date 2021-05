L'ex rossonero Jeremy Menez, intervenuto in diretta sul canale Twitch di As Foot, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è eccezionale, anche a 40 anni è al top. Si può solo ammirare per quello che sta facendo. Sono contento per lui e per il Milan, ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica".