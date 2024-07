Messias: "Ho visto Ibra quando ha deciso di lasciare calcio giocato quanto ha sofferto, quanto è stato difficile per lui. E so che anche per me sarà dura"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il jolly offensivo del Genoa Junior Messias ha parlato del suo stato di forma e di come si trova bene con la maglia rossoblù: "A volte a me piace scherzare, amo il calcio e qui al Genoa ho ritrovato la gioia di giocare. Sono uno che ama le sfide e so già che quando smetterò andrò a caccia di una nuova sfida. Ma per ora non penso al momento in cui smetterò, vorrei giocare almeno altri cinque anni, se il fisico me lo permetterà.

Ho visto Ibra quando ha deciso di lasciare calcio giocato quanto ha sofferto, quanto è stato difficile per lui. E so che anche per me sarà dura. Ma non è questo il momento di pensarci. Perché una stagione da dimenticare? Lo è stata per me, non per la squadra. Mi sono fatto male durante la preparazione con il Milan, sono arrivato qui che dovevo recuperare.

E per molto tempo mi sono allenato da solo, poi sono rientrato e ancora sono stato costretto a fermarmi. Finisci per avere timore di forzare, un calo mentale è inevitabile. Io sono un perfezionista, esigente con me stesso: non poter dare quello che volevo mi faceva tropo male. Ora è diverso".