Messias si racconta con dolore: "Ogni mattina mi svegliavo e sembrava che non potessi più giocare a calcio"

Junior Messias si è sfogato e ha raccontato il periodo complicato che ha trascorso in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il fantasista del Genoa, ex Milan, ha spiegato:

"All'apparenza l'infortunio non era grave, da tre settimane di stop. Sono diventati cinque mesi, un periodo difficile, ogni mattina mi svegliavo e sembrava che non potessi più giocare a calcio. Non era come la rottura di un crociato. Sai che dopo sei mesi tornerai in campo. Ho sofferto tanto, anche perché vedevo la squadra in difficoltà, c'erano tanti infortunati e non potevo dare una mano. Tante volte ho pensato di lasciare e iniziare una nuova vita fuori dal calcio: alla fine, però, abbiamo trovato la soluzione".

