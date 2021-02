Mihajlovic fa le carte al campionato: "Inter favorita ma per lo scudetto non è finita"

"Ho visto la partita, l'ha vinta l'Inter perché è la squadra più forte. C’è poco da dire. Ibrahimovic non ha segnato ma ha fatto quello che doveva fare". Commenta così l'ultimo derby di Milano, Sinisa Mihajlovic, in collegamento con Tiki Taka. Il tecnico del Bologna dice brevemente la sua anche sulla lotta scudetto: "Il discorso non è chiuso ma la squadra più accreditata per vincerlo è sicuramente l'Inter".