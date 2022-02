Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 42 anni fa, in un Milan-Perugia terminato 1-0 per i rossoneri (gol di Roberto Antonelli), si segnala l'ultima presenza in rossonero di Enrico Albertosi. L'ex portiere ha vestito in totale la maglia del Milan per 233 partite e ha vinto un campionato e una Coppa Italia.