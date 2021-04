Milan, gli ex Borini e Biglia positivi al Coronavirus: il comunicato del Karagumruk

Come riportato sul profilo Twitter del club turco Karagumruk, Fabio Borini e Luca Biglia, ex del Milan, sono risultati positivi al Coronavirus. I giocatori, si legge nella nota, stanno bene e sono stati subito messi in isolamento presso le loro abitazioni. La redazione di Milannews augura ai due ex rossoneri una pronta guarigione.

Bilgilendirme



Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.



Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/4oqFgHFOBL — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 9, 2021