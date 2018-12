Milan, Hateley promuove il possibile arrivo di Fabregas: "Se sta bene è un innesto importante"

Presente anche lui ieri all'Arena Civica di Milano per la festa dei 50 anni della Curva Sud, Mark Hateley, ex attaccante rossonero, ha promosso l'eventuale arrivo a gennaio di Cesc Fabregas: "Se sta bene è un innesto importante. Ha esperienza e sa come si sta in campo, ma deve essere in forma. In questo momento della stagione servono giocatori pronti" le parole dell'inglese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.