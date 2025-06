Milan su Leoni, Amelia: "E' davvero forte, da prendere subito!"

Tra i nomi che vengono accostati al Milan in vista della prossima stagione ci sono anche quelli di Samuele Ricci a centrocampo e di Giovanni Leoni in difesa. Questo il pensiero dell'ex rossonero Marco Amelia a Tuttosport su questi due obiettivi di mercato del Diavolo: "Samuele ha fatto il percorso giusto tra Empoli e Torino, migliorando anno dopo anno: adesso è pronto per il grande salto in una big. Sarebbe un ottimo innesto.

Leoni è davvero forte: andrei a prenderlo subito per qualsiasi squadra! L’avevo visto già un anno fa in un Palermo-Sampdoria di Serie B e mi aveva impressionato tantissimo. Ha la postura giusta e brilla per la lettura dell’azione sia in profondità sia nell’anticipo. In più è un martello in marcatura sull’uomo: secondo me è il miglior prospetto a livello difensivo in circolazione. Mi ricorda Andrea Barzagli".