Milan, su Twitter gli auguri di compleanno a Boateng. La risposta di Prince: "Bei ricordi"

Attraverso Twitter, il Milan ha voluto fare gli auguri a Kevin Prince Boateng, che oggi compie 32 anni, con le immagini del suo "Moonwalk" durante i festeggiamenti per il 18° scudetto rossonero. L'ex giocatore milanista, che ora veste la maglia del Barcellona, ha risposto così: "Bei ricordi!".

Happy Birthday, @KPBofficial! Are you celebrating doing your famous moonwalk?

Tanti auguri Prince: festeggia come sai! #HBD pic.twitter.com/vA2fTRw1ri