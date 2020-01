Milan-Verona: non solo Pazzini, c'è anche Borini tra gli ex del match

Fabio Borini è approdato a Verona in questa finestra di mercato, proprio dal Milan, con cui ha collezionato 51 presenze di campionato e quattro marcature. Quattro dei cinque gol realizzati da Fabio Borini in Serie A con le maglie di Milan e Verona sono arrivati da subentrato. L’attuale attaccante gialloblù ha messo a segno solo due dei suoi 14 gol nel massimo campionato a San Siro, il primo dei quali in un Milan-Verona (maggio 2018 con la maglia rossonera).