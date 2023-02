Mirabelli: "Crisi Milan? Flessione fisiologica, non condivido le critiche a Pioli e Maldini"

MilanNews.it

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero, ha commentato così la crisi del Milan: "Sento critiche su Pioli e Maldini che non mi trovano d’accordo. Stanno facendo un grande lavoro. È fisiologico che ci sia una flessione, bisogna ricordare che il Milan è ad un passo dalla qualificazione in Champions. Non condivido le critiche. Non si può passare dall’esaltazione di Pioli al definirlo un brocco, spero che il Milan se lo tenga”.