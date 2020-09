Mirabelli su Gigio: "Mi auguro che il Milan possa riuscire a rinnovare di nuovo il suo contratto"

In merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, Massimiliano Mirabelli, ex ds milanista, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Pronti-via ci trovammo a dover discutere tanti rinnovi. Ma li facemmo tutti, compreso quello di Donnarumma che credo rimarrà nella storia. Il Milan è riuscito a rinnovare il contratto quando nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul prolungamento. Non era semplice e lo rappresentava un agente importante. Mi auguro che il Milan possa riuscire a rinnovare di nuovo il contratto, stiamo parlando di un patrimonio del calcio italiano. Quanto è difficile oggi rinnovare? È difficile come all’epoca. Anzi, forse oggi è molto meno complicato di oggi perché noi venivamo da un Milan che aveva cambiato proprietà. Oggi la proprietà è consolidata".