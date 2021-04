MN - Albertosi: "Bella lotta per la Champions, che beffa per il Milan aver giocato certe partite senza Ibra e altri giocatori importanti"

In merito alla corsa Champions, Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, ha dichiarato a Milannews.it: "La vedo molto interessante. È una bella lotta, onestamente non saprei dire le tre squadre che andranno in Champions insieme all’Inter: quasi tutte hanno le stesse possibilità. Il Milan ha guidato la classifica per tanto tempo, è stata una beffa affrontare determinate partite senza Ibrahimovic e altri giocatori importanti".