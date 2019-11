MN - Albertosi: "Duarte? Bisogna dare il tempo ai calciatori di crescere"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole a Milannews.it su Leo Duarte: "Se Duarte mi sta convincendo? Non tanto. Anche se l’ho visto poco, non ha giocato molto. Per dare un giudizio bisognerebbe vederlo giocare più spesso. Anche su Hernandez avevo dei dubbi: all’inizio non era un granché, poi ha dimostrato di essere un gran giocatore. Bisogna dare il tempo ai calciatori di crescere. Certo, in Italia di tempo ce n’è molto poco. Soprattutto al Milan, che non riesce a ottenere risultati. Ho fiducia in questa squadra. Pioli è un buonissimo allenatore, credo che alla lunga il Milan verrà fuori".