MN - Bianchessi: "Calabria è tra i primi quattro terzini destri italiani, è molto legato al Milan"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Mauro Bianchessi, ex responsabile attività di base e scouting del Milan e oggi responsabile del settore giovanile della Lazio, ha rilasciato queste parole su Davide Calabria: "Davide è forte. Oggi in Italia non ci sono fenomeni in quel ruolo e lui è tra i primi quattro terzini destri italiani. È un ragazzo legato alla maglia del Milan . Un esempio per i più giovani. Quando l’ho preso giocava davanti. Poi l’abbiamo trasformato in centrocampista e poi terzino dove si è coronato da giocatore vero. Spero che possa divenire il 2 della nazionale italiana".