MN - Bianchessi: "Milan, la scorsa stagione è stata da incorniciare. Giusta la conferma di Pioli"

Ai microfoni di Milannews.it, Mauro Bianchessi, ex responsabile attività di base e scouting del Milan e oggi responsabile del settore giovanile della Lazio, ha parlato così della conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: "La scorsa stagione è stata da incorniciare. Ha lottato per lo scudetto per un certo periodo e si è confermato come la seconda forza del campionato. Mantenere l’allenatore e l’intelaiatura della squadra è una mossa intelligente anche se sarà difficile ripetersi".