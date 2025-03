MN - Braglia: "Conceiçao? Indipendentemente dai risultati non sarà confermato"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Simone Braglia ha rilasciato queste dichiarazioni:

Conceiçao le piace?

"Sì. È la società che non mi piace, non si sa chi fa cosa".

Il tecnico portoghese sembra non avere molte chance di permanenza

"Penso che la società abbia già fatto le sue scelte e indipendentemente dai risultati che arriveranno non penso che possa essere confermato".

Il tecnico del Como, Fabregas, è stato anche accostato al Milan. È un profilo per i rossoneri?

"Fabregas è un allenatore che farà parlare di sé, tra i giovani tecnici uno dei più interessanti. Ma oggi lui e il Como stanno lavorando a un progetto ampio, che va dalla valorizzazione dei giovani talenti allo stadio. Una squadra che diventerà importante che ha dietro una proprietà importante. E lui è anche azionista. Pertanto non ce lo vedo a oggi in un contesto diverso da quello di Como".

L'Allegri-bis sarebbe pertanto da scartare, visti i precedenti?

"Sono dell'idea che in questa società può arrivare anche Klopp o Guardiola, ma non credo possa fare bene. Perché non c'è chiarezza, non ci sono condivisioni e ruoli chiari. Chiunque andrebbe in difficoltà".