MN - Braglia: "Ho chiuso la carriera in un Milan che ha avuto un'annata tra le più disgraziate"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Simone Braglia ha rilasciato queste dichiarazioni:

Lei ha vissuto un anno al Milan, il 1997/98, che ha delle similitudini con questa squadra: tra le favorite della vigilia, ha chiuso al decimo posto

"Ho chiuso la carriera in un Milan che ha avuto un'annata tra le più disgraziate. C'era anche un problema dato alla credibilità del ritorno di mister Capello, non c'era condivisione nel suo ritorno. Alla fine un allenatore non ben voluto ha portato quelle discrepanze che hanno portato la squadra a non vincere nulla. Speravo almeno nella Coppa Italia, invece subimmo pure la rimonta in finale contro la Lazio".

L'Allegri-bis sarebbe pertanto da scartare, visti i precedenti?

"Sono dell'idea che in questa società può arrivare anche Klopp o Guardiola, ma non credo possa fare bene. Perché non c'è chiarezza, non ci sono condivisioni e ruoli chiari. Chiunque andrebbe in difficoltà".