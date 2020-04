MN - Brocchi e gli euroderby del 2003: "Che tensione! Vi racconto un aneddoto su Di Biagio"

In merito al doppio euroderby con l’Inter del 2003, Cristian Brocchi ha dichiarato a Milannews.it: "Non sono d’accordo su chi sostiene che la gara con l’Ajax sia più iconica dei primi euro derby. La finale è la finale e quando alzi un trofeo, un po’ cancella il percorso. Ma a livello di tensione e adrenalina, il primo euro derby non ha avuto paragoni. Prima di Milan-Ajax, non avevamo la tensione che c’era prima della prima sfida con l’Inter. Vincere con l’Ajax in quel modo, passare con l’Inter e battere la Juve penso che sia stata l’apoteosi. E c’è un aneddoto: quando ribecchiamo Di Biagio, ci dice sempre che in quella partita eravamo ovunque. Saltavano me e arrivava Rino. Saltavano Rino e arrivavo io. Ce lo ricorda sempre Gigi".