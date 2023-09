MN - Cardone su Milan-Newcastle: "Nella ripresa ho visto una squadra troppo scarica fisicamente"

vedi letture

Giuseppe Cardone, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Milannews.it il pareggio del Milan in Champions League contro il Newcastle:

Come ne esce il Milan dalla partita contro il Newcastle?

“A mio avviso molto male. C’è qualcosa che non funziona…”.

Sotto quali punti di vista?

“Nel secondo tempo ho visto una squadra troppo scarica fisicamente. Non so se, a livello di preparazione, qualcosa è stato impostato in maniera differente. Non ho una risposta. Anche i due infortuni muscolari che hanno avuto luogo mi preoccupano”.