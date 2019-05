MN - Collovati: "Il Milan può fare a meno di Bakayoko, certi atteggiamenti non sono tollerabili"

Queste le parole rilasciate da Fulvio Collovati, ex giocatore rossonero, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul quarto posto: "La Champions ha dimostrato che tutto è possibile. Ovviamente il Milan deve vincere le ultime tre e poi sperare in un passo falso delle altre squadre, in particolare dell'Atalanta. Nel calcio tutto è possibile, anche il Genoa potrebbe battere l'Atalanta che avrà quattro squalificati. A Firenze non sarà facile per il Milan, Montella ha il dente avvelenato e quindi non sarà una passeggiata".

Sul caso Bakayoko: "La priorità è il Milan e quindi sono certo che sabato Gattuso farà giocare Bakayoko che è più forte di José Mauri. Al Milan devono però tornare ad esserci certi valori, come il rispetto per il lavoro dell'allenatore. Il Milan può fare certamente a meno di Bakayoko in futuro".

Sul momento: "Certi atteggiamenti, come quello di Bakayoko, non sono tollerabili, Anni fa non sarebbe mai successo un episodio del genere. Quando si prende un giocatore non bisognerebbe guardare solo il lato tecnico".

Su Zapata: "Io lo terrei se fossi il Milan. Sa bene qual è il suo ruolo, non fa mai polemica e quando viene chiamato in causa fa sempre il suo. In un gruppo di 25 giocatori ci può stare assolutamente".